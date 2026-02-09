فاروق حسني: الثقافة فعل حياة ومقاومة للنسيان.. ذاكرة الأمم وروحها الحية

في لحظةٍ تتقاطع فيها الذاكرة مع الحلم، ويستعيد فيها الفن مكانته بوصفه شهادة حياة لا ترفًا عابرًا، جاء خطاب الفنان فاروق حسني ليعيد طرح السؤال الجوهري: لماذا نحتاج إلى الثقافة؟

سؤال لم يُجب عنه بالتنظير، بل بالإيمان الراسخ بأن الفن هو ما يبقى حين يبهت كل شيء، وأن الأمم لا تُقاس بما تملكه، بل بما تحفظه في روحها.



وفي هذا الإطار أكد الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أن الثقافة ليست ترفًا، بل تمثل جوهر الوجود الإنساني، بوصفها الذاكرة التي تحفظ للأمم ملامحها، والروح التي تمنحها القدرة على الاستمرار، مشددًا على أن مصر عرفت طريقها إلى الحضارة حين جعلت من الفن والفكر لغة للحياة.



وقال فاروق حسني، في كلمته الموجهة إلى المشاركين والفائزين بجوائز الفنون، إن الاحتفاء بجوائز المؤسسة هو في جوهره احتفاء بالروح الخلاقة التي ما زالت تسكن الوطن، وبالفن القادر على وصل الماضي بالحاضر، وفتح آفاق المستقبل أمام الحلم والتجدد.



وأضاف أن المؤسسة تحتفي بجيل جديد من المبدعين، يمتلك حساسية العصر ويصوغ رؤيته الخاصة للعالم دون انقطاع عن الجذور، معتبرًا أن هذه اللحظة تتجاوز حدود الاحتفال بإنجاز عابر، لتكون تأكيدًا على مسار متواصل يؤمن بأن الفن فعل مقاومة للنسيان، وانحياز دائم للجمال، وبذرة أمل تصنع وعيًا وحياة.



وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن المؤسسة أضافت إلى حفلها السنوي «جائزة الاستحقاق»، التي تُمنح لاسم كبير في عالم الفن والثقافة، معلنًا منحها هذا العام للفنان الكبير يحيى الفخراني، تقديرًا لإسهاماته الفنية الممتدة في إثراء الوجدان العربي.



وأشار فاروق حسني إلى أن تكريم يحيى الفخراني لا يقتصر على كونه تكريمًا من مؤسسة إلى فنان، بل هو تكريم لمعنى الفن نفسه، ولمفهوم الإخلاص الذي جسده الفخراني على مدار مسيرته الفنية، بوصفه نموذجًا للفنان الذي لم ينفصل يومًا عن قضايا الإنسان والوعي والجمال.



واختتم حسني كلمته بتوجيه الشكر إلى مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، مثمنًا تعاونها من أجل ترسيخ حضور الثقافة كفعل حي ومؤثر في المجتمع، كما تقدم بالشكر إلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأعضاء مجلس الأمناء، ولجان التحكيم، ووسائل الإعلام التي دعمت أنشطة المؤسسة وأسهمت في إنجاح رسالتها.