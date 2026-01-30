قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

فاروق حسني: ندمت على عدم استكمال المتحف الكبير قبل رحيلي.. ونفق الأزهر فكرتي

محمد البدوي

قال الفنان، ووزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني، إنه يشعر بندم حقيقي لعدم استكمال مشروع المتحف المصري الكبير قبل مغادرته منصبه، مؤكدًا أنه كان قد انتهى بالفعل من جزء كبير من المشروع، قبل أن تحول الظروف دون استكماله خلال فترة توليه الوزارة.

المتحف المصري الكبير 

وأضاف فاروق حسني، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن المتحف المصري الكبير كان حلمًا ثقافيًا وحضاريًا لمصر، وبذل فيه مجهودًا ضخمًا على مدار سنوات، معتبرًا أن المشروع يمثل أحد أهم الإنجازات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

نفق الأزهر.. فكرة من البداية

وتطرق وزير الثقافة الأسبق إلى عدد من المشروعات الكبرى التي ارتبطت بفترة عمله، مشيرًا إلى أن نفق الأزهر كان أحد الأفكار التي تقدم بها، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وافق عليها مباشرة دون تردد، نظرًا لأهميتها في حل أزمة مرورية خانقة والحفاظ على الطابع الحضاري لمنطقة الأزهر.

رؤية ثقافية شاملة

وأوضح أن هذه المشروعات لم تكن مجرد حلول خدمية، بل كانت جزءًا من رؤية ثقافية شاملة تستهدف حماية التراث وإعادة تنظيم المشهد العمراني بما يليق بقيمة القاهرة التاريخية.

وعن فوزه بجائزة «Joy Awards»، أكد فاروق حسني أن هذا التكريم حمل له طابعًا خاصًا ومختلفًا، مشيرًا إلى أنه شعر بأن الجائزة لم تكن موجهة لشخصه فقط، بل لكل المصريين، واصفًا لحظة التكريم بأنها «لا يمكن وصفها».

فاروق حسني المتحف المصري المتحف المصري الكبير الآثار

