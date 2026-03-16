الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وخطوات السداد والتظلم .. تشهد خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية حيث يبحث عدد كبير من أصحاب السيارات والسائقين عن الطريقة الأسرع لمعرفة المخالفات المرورية المسجلة عليهم وكيفية سدادها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور المختلفة.

وتعمل الجهات المعنية في الدولة على التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء المعاملات الرسمية، إذ توفر وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع النيابة العامة ومنصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية متكاملة تمكن المواطنين من الاستعلام عن مخالفات المرور وسداد الغرامات أو تقديم التظلمات بسهولة عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخدمات في إطار خطة التحول الرقمي التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المواطن في الحصول على الخدمات المختلفة بشكل سريع وآمن دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية بشكل مباشر.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 بسهولة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة للمرور حيث تتيح هذه الخدمة معرفة المخالفات المسجلة على رخص المركبات أو رخص القيادة باستخدام مجموعة من البيانات الأساسية.

وتبدأ عملية الاستعلام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور ثم اختيار خدمة المخالفات من القائمة الرئيسية للخدمات المتاحة على الموقع.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد نوع الرخصة سواء كانت رخصة قيادة أو رخصة مركبة حتى يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستعلام.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026

للاستفادة من خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المخالفات المرورية يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي تمكن المستخدم من معرفة تفاصيل المخالفات المسجلة عليه.

تبدأ الخطوات بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور ثم اختيار خدمة المخالفات وتحديد نوع الرخصة سواء كانت رخصة قيادة أو رخصة مركبة.

وفي حالة الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يقوم المستخدم بإدخال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة في المكان المخصص لذلك حتى يتم عرض المخالفات المسجلة عليها.

أما في حالة الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة فيجب إدخال رقم الرخصة سواء كان حروفًا وأرقامًا أو أرقامًا فقط بالإضافة إلى تحديد نوع الرخصة والمحافظة ووحدة الترخيص.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم والتي تشمل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول حتى يتم استكمال عملية الاستعلام.

وعقب إدخال جميع البيانات المطلوبة يتم الضغط على خيار استعلام لتظهر تفاصيل المخالفات المرورية المسجلة وقيمتها المالية.

خطوات دفع مخالفات المرور 2026 أونلاين

بعد الانتهاء من الاستعلام عن المخالفات المرورية يمكن للمواطنين سداد الغرامات المستحقة بشكل إلكتروني عبر الموقع نفسه دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور.

وتبدأ عملية الدفع بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور ثم اختيار خدمة الدفع من القائمة الرئيسية المتاحة على الموقع.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار الدفع الإلكتروني ثم تحديد نوع الرخصة سواء كانت رخصة قيادة أو رخصة مركبة.

يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق حتى يتمكن النظام من تحديد المخالفات المسجلة عليه.

وعقب ذلك يتم الضغط على خيار إجمالي المخالفات لمعرفة القيمة الإجمالية للغرامات المطلوب سدادها.

ثم يتم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة من بين الوسائل المتاحة لإتمام عملية السداد.

وفي الخطوة الآتية يقوم المستخدم بإدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكترونية الخاصة به مثل بطاقة الفيزا حتى يتم إتمام عملية الدفع بنجاح.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية تقديم تظلم على المخالفات المرورية في حالة وجود خطأ أو اعتراض على تسجيل المخالفة وذلك من خلال خدمة التظلم الإلكتروني عبر موقع النيابة العامة للمرور.

وتبدأ خطوات التظلم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة للمرور ثم تحديد المخالفة المراد التظلم عليها من بين المخالفات المسجلة على الرخصة.

بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار سبب التظلم من بين الأسباب المتاحة والتي تشمل أن يكون المتقدم مالكًا سابقًا للمركبة أو أنه لم يرتكب هذه المخالفة أو أنه قام بسداد الغرامة بالتصالح الفوري.

كما تشمل أسباب التظلم أيضًا أن تكون الغرامة قد تم سدادها عند التجديد السابق للرخصة أو أن تكون المخالفة مسجلة بشكل مكرر.

وفي الخطوة الآتية يتم الضغط على خيار تظلم ثم قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة والموافقة عليها.

بعد ذلك يتم إدخال بيانات مقدم التظلم والتي تتضمن الاسم ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

وفي نهاية الخطوات يتم الضغط على خيار إرسال الطلب حتى يتم تسجيل التظلم في النظام.

وعقب إرسال الطلب تظهر نافذة تحتوي على رقم إيصال التظلم الذي يمكن استخدامه في متابعة الطلب.

وخلال مدة تصل إلى 72 ساعة يتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول توضح نتيجة التظلم سواء بالقبول أو الرفض وفقًا لمراجعة الجهات المختصة.

أهمية الخدمات المرورية الإلكترونية

تعد الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمخالفات المرورية من أهم الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية للمواطنين حيث تساهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن المخالفات وسدادها.

كما تساعد هذه الخدمات في تقليل التكدس داخل وحدات المرور المختلفة وتوفير تجربة أكثر سهولة للمواطنين عند التعامل مع الخدمات المرورية.

وتواصل الجهات المعنية تطوير هذه المنظومة الرقمية بشكل مستمر لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة بما يواكب التطور التكنولوجي ويحقق أعلى مستوى من الراحة للمواطنين.