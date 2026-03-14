برمز OTP.. أحدث طريقة للاستعلام عن مخالفات المرور

محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور، والتي أعلنت النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استحداث آلية رقمية مؤمنة تتيح لمالكي المركبات فقط إمكانية الاطلاع على تفاصيل وصور المخالفات المرورية الخاصة بهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة على حماية البيانات الشخصية للمواطنين وضمان سرية المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية المقدمة عبر بوابة النيابة العامة الإلكترونية.

آليات الاطلاع على المخالفات المرورية

وأوضحت النيابة العامة أن عملية الدخول للاطلاع على بيانات المخالفات تتم من خلال طريقتين.

الطريقة الأولى تتم عبر الهوية الرقمية لمالك المركبة، من خلال استخدام الحساب الرقمي الشخصي الذي سبق للمواطن إنشاؤه على بوابة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من الهوية الرقمية وتمكين المستخدم من الاطلاع على بيانات المخالفات المرورية الخاصة به بشكل آمن.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال إدخال رقم هاتف محمول مسجل باسم مالك المركبة، حيث يتم التحقق من الرقم بالتكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم إرسال رمز تحقق لمرة واحدة لاستخدامه في تسجيل الدخول والاطلاع على المخالفات.

تعزيز التحول الرقمي وحماية البيانات

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين جهات الدولة المختلفة، ودعم جهود التحول الرقمي، مع ضمان أعلى مستويات حماية وأمن للبيانات الشخصية.

وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية الحكومية، بما يتماشى مع تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر الرقمية وفق أحدث معايير أمن المعلومات.

وأعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استحداث شهادة مخالفات المرور الإلكترونية، وذلك من خلال الربط المباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة.

وتتيح المنظومة الجديدة وصول شهادة براءة الذمة من المخالفات المرورية بصورة إلكترونية فور قيام المواطن بسداد المخالفات عبر أي من القنوات الإلكترونية المخصصة لذلك، ما ساهم في استكمال تطبيق منظومة المرور بلا أوراق.

إلغاء الشهادة الورقية للمخالفات المرورية

وتقرر إلغاء طلب شهادة براءة الذمة الورقية تيسيرا على المواطنين، والاكتفاء بالصيغة الإلكترونية، ضمن جهود وزارة الداخلية لتطبيق منظومة المرور الرقمية، بما يسهم في الحد من عمليات التلاعب وتحقيق مستويات أعلى من الدقة والسرعة في تقديم الخدمات.

وساعدت هذه المنظومة في تطوير العمل داخل وحدات التراخيص ووحدات المرور الإلكترونية والمتنقلة، إلى جانب بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، وكذلك المنافذ الجمركية، حيث بات بإمكان المركبات عبور المنافذ الحدودية دون الحاجة إلى تقديم شهادة ورقية تثبت براءة الذمة من المخالفات.

تطبيق الخدمة في جميع المحافظات

وبدأ تطبيق العمل بالشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية في جميع محافظات الجمهورية اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية بما يسهم في تقديمها للمواطنين بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف التوسع في التحول الرقمي داخل مختلف قطاعاتها، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الشرطية بشكل أكثر سرعة وسهولة.

