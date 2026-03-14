الإشراف العام
أخبار البلد

بالبصمة وبتغني.. علبة كعك سعرها 39 ألف جنيه| تفاصيل

محمد غالي

مع اقتراب نهاية شهر رمضان واستعداد المواطنين لاستقبال عيد الفطر، يزداد الإقبال على شراء كحك العيد والبسكويت والغريبة والبيتي فور وغيرها من الأصناف التي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد.

علبة كعك بسعر 39 ألف جنيه تثير الجدل

أثار أحد محال الحلوى حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح علبة كحك العيد بسعر 39 ألف جنيه، ما دفع العديد من رواد السوشيال ميديا للتساؤل عن سبب هذا السعر المرتفع.

وأوضح المحل أن ارتفاع سعر العلبة يرجع إلى تصميمها الخاص، حيث يتم فتحها باستخدام رقم سري أو بصمة الأصابع أو كارت مبرمج أو من خلال تطبيق على الهاتف المحمول،  وتحتوي على سماعات تصدر رسالة ترحيبية عند فتحها تقول "عيد سعيد".

وتضم العلبة مجموعة متنوعة من مخبوزات العيد، تشمل الكعك والبسكويت والمعمول والغريبة والبيتي فور والكوكيز والبرازق بالفستق.

ورغم توضيح المحل للمميزات التي تتضمنها العلبة، إلا أن الإعلان أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض السعر المرتفع، بينما سخر آخرون منه.

 أسعار كحك العيد 2026

يتزايد اهتمام المواطنين خلال هذه الفترة بمتابعة أسعار كحك العيد، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر 2026، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، إذ تستعد الأسر المصرية لشراء مستلزمات العيد، وعلى رأسها الملابس الجديدة ومخبوزات العيد.

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية مبكرا لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال توفير منتجات العيد بجودة مناسبة وأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال موسم الأعياد.

وجاءت أسعار كحك العيد والبسكويت على النحو التالي:

كيلو البسكويت  170 جنيه
الكحك السادة  170 جنيه للكيلو
كحك الملبن  160 جنيه للكيلو
الكحك بالمكسرات  235 جنيه للكيلو
الكحك بالسمن البلدي بالمكسرات  300 جنيه للكيلو
الكحك بالسمن البلدي  250 جنيه للكيلو
الغريبة السادة  180 جنيه للكيلو

الغريبة باللوز  210 جنيهات للكيلو
البيتي فور  190 جنيه للكيلو
البيتي فور لوكس  220 جنيه للكيلو
السابليه  220 جنيه للكيلو
الكوكيز  200 جنيه للكيلو
البسكويت 200 جنيه للكيلو

