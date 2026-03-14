بالبصمة وبتغني.. علبة كعك سعرها 39 ألف جنيه| تفاصيل

مع اقتراب نهاية شهر رمضان واستعداد المواطنين لاستقبال عيد الفطر، يزداد الإقبال على شراء كحك العيد والبسكويت والغريبة والبيتي فور وغيرها من الأصناف التي تعد من أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد.

كحك العيد

علبة كعك بسعر 39 ألف جنيه تثير الجدل

أثار أحد محال الحلوى حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرح علبة كحك العيد بسعر 39 ألف جنيه، ما دفع العديد من رواد السوشيال ميديا للتساؤل عن سبب هذا السعر المرتفع.

وأوضح المحل أن ارتفاع سعر العلبة يرجع إلى تصميمها الخاص، حيث يتم فتحها باستخدام رقم سري أو بصمة الأصابع أو كارت مبرمج أو من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، وتحتوي على سماعات تصدر رسالة ترحيبية عند فتحها تقول "عيد سعيد".

وتضم العلبة مجموعة متنوعة من مخبوزات العيد، تشمل الكعك والبسكويت والمعمول والغريبة والبيتي فور والكوكيز والبرازق بالفستق.

كحك العيد

ورغم توضيح المحل للمميزات التي تتضمنها العلبة، إلا أن الإعلان أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض السعر المرتفع، بينما سخر آخرون منه.

كحك العيد

أسعار كحك العيد 2026

يتزايد اهتمام المواطنين خلال هذه الفترة بمتابعة أسعار كحك العيد، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر 2026، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة، إذ تستعد الأسر المصرية لشراء مستلزمات العيد، وعلى رأسها الملابس الجديدة ومخبوزات العيد.

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية مبكرا لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال توفير منتجات العيد بجودة مناسبة وأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال موسم الأعياد.

وجاءت أسعار كحك العيد والبسكويت على النحو التالي:

كيلو البسكويت 170 جنيه

الكحك السادة 170 جنيه للكيلو

كحك الملبن 160 جنيه للكيلو

الكحك بالمكسرات 235 جنيه للكيلو

الكحك بالسمن البلدي بالمكسرات 300 جنيه للكيلو

الكحك بالسمن البلدي 250 جنيه للكيلو

الغريبة السادة 180 جنيه للكيلو

كحك العيد



الغريبة باللوز 210 جنيهات للكيلو

البيتي فور 190 جنيه للكيلو

البيتي فور لوكس 220 جنيه للكيلو

السابليه 220 جنيه للكيلو

الكوكيز 200 جنيه للكيلو

البسكويت 200 جنيه للكيلو