سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب الآن في مصر اهتماما واسعا من جانب المواطنين، سواء بغرض الادخار على المدى الطويل أو الاستثمار، في ظل التحركات السريعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة الأخيرة.

اسعار الذهب في مصر

ويحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب، لمعرفة التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء، خاصة مع حالة التقلبات التي تسيطر على السوق.

سعر الذهب الآن في مصر

كما يتساءل كثير من المواطنين خلال الفترة الحالية عما إذا كان الوقت مناسبا لشراء الذهب أم الانتظار، في ظل الارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسعار مؤخرا.

ويرى خبراء سوق الذهب أن الاستثمار في المعدن الأصفر يظل من الخيارات المناسبة على المدى الطويل، لا سيما للمبتدئين في مجال الاستثمار، إذ تشير الاتجاهات العامة للأسعار إلى الميل نحو الصعود مع مرور الوقت.

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 8,470 جنيه 8,410 جنيه

عيار 21 7,410 جنيه 7,360 جنيه

عيار 18 6,350 جنيه 6,310 جنيه

عيار 14 4,940 جنيه 4,905 جنيه

الجنيه الذهب 59,280 جنيه 58,880 جنيه

الأونصة بالجنيه 263,400 جنيه 261,625 جنيه

الأونصة بالدولار 5,019.58 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، إذ تتسم أسعاره بالتذبذب المستمر صعودا وهبوطا نتيجة تأثرها بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية.

ومن أبرز هذه العوامل مستويات الإنتاج العالمي وحجم العرض والطلب، حيث يؤثر التوازن بين المعروض والطلب في الأسواق بشكل مباشر على حركة الأسعار.

فعند ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض تميل الأسعار إلى الصعود، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار.

كما تلعب قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة دورا مهما في تحديد اتجاهات أسعار الذهب.

فعندما تتجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، يزداد إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا استثماريا بديلا، ما يدعم ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية أيضا في حركة الذهب، إذ تدفع التقلبات في أسواق الطاقة أو ارتفاع أسعار النفط المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع قيمته في الأسواق.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة في مصر بين 150 و300 جنيه للقطعة في المتوسط، وقد يختلف السعر من محل إلى آخر بحسب نوع المشغولات الذهبية.

كما تختلف قيمة المصنعية وفقا لعدة عوامل، من بينها نوع عيار الذهب، والمحافظة التي يتم فيها البيع، إضافة إلى سياسات التسعير التي يتبعها كل تاجر.