قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أشهر عيار ذهب في مصر يسجل 7450 جنيها في تعاملات اليوم 12-3-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أشهر أعيرة الذهب في مصر ثباتًا مع أول تعاملات له اليوم الخميس الموافق 12-3-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث سجله أشهر أعيرة الذهب وهو من  عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7450 جنيها للشراء و 7400 جنيهت للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهر سعر جرام الذهب استقرارا من دون تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة داخل معظم محلات الصاغة المنتشرة بمدن ومناطق مصر.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو  7450 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8514 جنيهات للشراء و 8457 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  7805 جنيهات للشراء و 7752 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7450 جنيها للشراء و 7400 جنيه للبيع.

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6385 جنيهات للشراء و 6343 جنيهات للبيع.

سعر  الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 59.6 ألف جنيها للشراء و 59.2 ألف جنيها للبيع.

سعر  أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 5177 دولارات للشراء و 5176 دولارات للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم الاستقرار النسبي للأوقية في البورصة العالمية، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من التضخم، ما قلّص توقعات خفض أسعار الفائدة، في حين حدّ الطلب على الملاذات الآمنة وسط استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران من خسائر المعدن الأصفر، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وعلى الصعيد العالمي، استقرت الأوقية عند مستوى 5194 دولارًا.

ضغوط الدولار وعوائد السندات

استقرت أسعار الذهب عالميًا، حيث حدّت عدة عوامل متباينة من حركة الأسعار. فبينما ساهم ارتفاع أسعار النفط في تجدد المخاوف من التضخم، ما أضعف التوقعات بخفض أسعار الفائدة، فإن انتعاش الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطا على المعدن الأصفر.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المشترين من حائزي العملات الأخرى، في حين يقلل ارتفاع عوائد السندات من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

الإعلان عن زيادات جديدة.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ4.5 مليون موظف قبل عيد الفطر

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

الزمالك

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول وهزيمة الزمالك أمام إنبي

بالصور

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

قبل عيد الفطر..طريقة عمل الفسيخ المصري خطوة بخطوة

طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية
طريقة عمل "الفسيخ" المصري بالطريقة الاساسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد