أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الريال السعودي والدينار الكويتي.. أسعار العملات اليوم الخميس
هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
شديد البرودة صباحا.. حالة الطقس اليوم الخميس 12 مارس 2026
أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل
البحرين تعلن عن تعرض خزانات وقود لهجوم إيراني وتطلب من السكان التزام منازلهم
وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الثابت والداعم بقوة للسعودية
الحرب على إيران.. الكويت تعلن خروج 6 خطوط لنقل الكهرباء عن الخدمة
الحكومة تبدأ إجراءات ترشيد الإنفاق وتوفير الموارد
الدفاع السعودية تعلن تدمير طائرة مسيرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة
ديني

هل نزول الحيض قبل المغرب بدقائق يبطل الصيام ؟ .. الإفتاء تحسم الجدل

فضل الصيام
فضل الصيام
عبد الرحمن محمد

أوضحت الدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الضوابط الشرعية لصيام المرأة عند رؤية دم الحيض قبيل المغرب، مؤكدة ضرورة التمييز بين حالتين لتحديد صحة الصوم فإذا ما نزل الدم قبل رفع الأذان ولو بلحظة؛ يسقط الصيام ويجب قضاؤه، أما إذا حدث النزول عقب الأذان ولو بدقيقة؛ فالصيام صحيح ومجزئ ولا يتطلب القضاء.

ولفتت السعيد إلى أنه عند وقوع الشك وعدم اليقين من توقيت نزول الدم؛ يتم إلحاق الحدث بالوقت الأقرب، مما يجعل الصوم صحيحا مالم يثبت العكس باليقين.

كما استعرضت علامتي الطُّهر وهما “الجفاف الكامل” و"غياب أي أثر للدم أو ظهور القصة البيضاء" وهي سائل شفاف ونقي. وبينت أن الإفرازات الكدرة أو البنية؛ تعد جزءا من الحيض؛ طالما استمرت، ولا يتحقق الطهر إلا بانقطاعها التام.

وفي سياق متصل أكدت هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة الحائض لا تحرم من الثواب في رمضان، بل تنال أجرا عظيما بامتثالها لأمر الله وشرعه الذي منح الرخص للمريض والمسافر والحائض، حيث يكتب للعبد ما كان يعمل من صالحات قبل منعه، مستشهدة بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم- في هذا الشأن.

وأشارت إلى تعدد سبل العبادة للمرأة في تلك الفترة كـ"الذكر والصدقة وخدمة الصائمين" بنية نيل الأجر، موضحة أن نية العمل الصالح كافية لتحصيل الثواب.

ودعت النساء إلى الفرح برحمة الله وفضله الواسع الذي يشملهن في كل حال؛ طالما توافر الإخلاص والطاعة. 

