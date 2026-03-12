قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي.

وفي وقت لاحق ، أعلنت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة،  سيطرة فرق الدفاع المدني على حريق محدود اندلع في مبنى سكني في دبي؛ عقب سقوط طائرة مسيرة عليه.


وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث سقوط المسيّرة على مبنى في منطقة دبي كريك هاربور، مشيراً إلى أن الفرق المعنية باشرت عمليات إخلاء السكان لضمان سلامتهم.

وأوضح المكتب لاحقاً أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة أن الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت، أمس الأربعاء، عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة القادمة من إيران.

وقالت الوزارة، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ جوالة، و39 طائرة مسيّرة.

وأضافت أنه منذ بدء ما وصفته بـ"الاعتداء الإيراني"، تم اعتراض 268 صاروخاً باليستياً و15 صاروخاً جوالاً و1514 طائرة مسيّرة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن سقوط 6 قتلى من جنسيات مختلفة، إلى جانب 131 مصاباً بإصابات متفاوتة، مؤكدة أن القوات المسلحة في حالة جاهزية تامة للتصدي لأي تهديدات تمس أمن الدولة واستقرارها.

المزيد