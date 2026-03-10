قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل اللون الأزرق الحلقة 6.. جومانا مراد تطلب من زوجها العودة إلى دبي

جومانا مراد
جومانا مراد
قسم الفن

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل اللون الأزرق لحظة مؤثرة داخل منزل أدهم وآمنة، حيث دخل أدهم غرفة النوم ليجد زوجته في حالة حزن شديد، قبل أن تكشف له أنها فُصلت من عملها بشكل مفاجئ.

تتطور الأحداث ويحاول أدهم تهدئتها، والتأكيد أن الأمور ستتحسن، لكن آمنة أبدت إصرارها على السفر إلى دبي لفهم ما حدث واستعادة أموالها.

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل «اللون الأزرق» عددًا من المشاهد المؤثرة التي كشفت جوانب جديدة من العلاقات بين الشخصيات.
 

ففي أحد المشاهد داخل منزل "آمنة"، دار حوار بينها وبين والدها الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير، حيث سألها عن سبب عودتها المفاجئة إلى مصر بعد سنوات من الغياب. 

تدور أحداث مسلسل «اللون الأزرق» في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد العمل قصة "آمنة" التي تعود إلى مصر برفقة زوجها "أدهم" وابنهما "حمزة"، بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ. ومع عودتهم، تجد الأسرة نفسها أمام واقع صعب أثناء محاولتها استكمال رحلة علاج الطفل المصاب بطيف التوحد.
 

ومع تصاعد الأحداث، تواجه "آمنة" ضغوطًا نفسية ومهنية متزايدة، بالتزامن مع معاناتها من هواجس مرتبطة بحلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، ما يزيد من مخاوفها بشأن مستقبل ابنها وخشيتها من تركه وحيدًا في مجتمع قاسٍ لا يرحم.
 

أبطال مسلسل «اللون الأزرق»
يشارك في بطولة مسلسل «اللون الأزرق» كل من جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، رشا مهدي، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود والطفل علي، إلى جانب عدد من الفنانين. العمل من إنتاج الباتروس، وتأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

