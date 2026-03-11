برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا

اقتنص برشلونة تعادلاً في الوقت القاتل أمام مستضيفه نيوكاسل بهدف لكل منهما الثلاثاء في إطار مباريات الذهاب ضمن ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدم الفريق الإنجليزي أداءً قوياً أحرج به برشلونة الذي اختفت خطورته أغلب فترات المباراة.

وفي الدقيقة 86 ترجم نيوكاسل سيطرته الواضحة وأحرز هدف التقدم في المباراة عبر لاعبه هارفي بارنيس، وعاد برشلونةفي الوقت بدل الضائع عندما حصل مهاجم الفريق الكتالوني داني أولمو على ركلة جزاء ترجمها لامين جمال إلى هدفالتعادل في الدقيقة 90+6.

وستقام مباراة العودة في برشلونة الأسبوع القادم وتحديداً يوم الأربعاء الثامن عشر من مارس الحالي.