ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
حوادث

إحالة فنانة شهيرة و4 متهمين للجنايات بتهمة سرقة بالإكراه

مصطفي رجب

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، إحالة فنانة شهيرة و4 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه والتسبب في إصابة سيدة بإصابات بالغة باستخدام سيارة بمنطقة قصر النيل.


 

تفاصيل التحقيقات 
 

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1434 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين  بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، حيث استهدفوا المجني عليها مي حسام طه للاستيلاء على منقولاتها.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين استدرجوا المجني عليها واستولوا على المنقولات المبينة بالأوراق، مستخدمين في ذلك الإكراه والعنف، فيما قام قائد السيارة التي كانوا يستقلونها باصطدام المجني عليها عمدًا أثناء الواقعة، ما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، وفق ما أثبته التقرير الطبي.

كما أن المتهمين حاولوا إخفاء معالم الجريمة والتغطية عليها بادعاء وقوع حادث تصادم، في محاولة للتنصل من المسؤولية الجنائية، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الشهود كشفت حقيقة الواقعة، وتبين كذلك أن أحد المتهمين كان بحوزته أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني أو حرفي، وتم ضبطها، واستخدمت في ارتكاب الجريمة وبث الرعب في نفوس المجني عليهما.

نيابة وسط القاهرة الكلية فنانة شهيرة إحالة فنانة شهيرة

