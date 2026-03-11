فاتورة الحرب .. البنتاجون: 5.6 مليار دولار ذخائر أمريكية في أول 48 ساعة من ضرب إيران

أشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إلى أن الولايات المتحدة استخدمت ذخائر بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار في أول يومين من الحرب على إيران.

وذكرت مصادر إعلامية متعددة أن الجيش الأمريكي استخدم ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار خلال أول يومين من الضربات على إيران، وذلك وفقًا لتقييم قدمه البنتاجون إلى لجان الكونجرس يوم الاثنين.

وأعرب أعضاء الكونجرس، الذين قد يضطرون قريبًا إلى الموافقة على تمويل إضافي للحرب، عن قلقهم إزاء سرعة استنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية - بما في ذلك الذخائر الموجهة بدقة بعيدة المدى التي استُخدمت بكثافة في الأيام الأولى للحرب - في وقتٍ يُعاني فيه قطاع الصناعات الدفاعية بالفعل من صعوبة تلبية الطلب.

كما تُثار مخاوف من أن الولايات المتحدة وحلفاءها يُنفقون عددًا كبيرًا من ذخائر الدفاع الجوي لإسقاط الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، التي تمتلك طهران ترسانة ضخمة منها.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكبار مصنعي الأسلحة الأمريكيين في البيت الأبيض يوم الجمعة - وقال إنهم اتفقوا على "مضاعفة إنتاج الأسلحة من الفئة الرائعة أربع مرات" - في الوقت الذي عمل فيه البنتاغون على تجديد الإمدادات.