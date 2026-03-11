انفجارات تهز الضاحية.. غارات إسرائيلية على معقل حزب الله في بيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ موجة من الغارات الجوية على مواقع تابعة لحزب الله في الضواحي الجنوبية لبيروت.

وتأتي هذه الغارات بعد أن جدد الجيش، يوم الثلاثاء، تحذيره بإخلاء المنطقة، وهي معقل حزب الله المعروف باسم الضاحية.

وأضاف الجيش أنه سيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول الغارات لاحقاً.

وفي سياق آخر، أكد داني غفاري، المتحدث باسم اليونيفيل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصارية بجنوب لبنان، كما وجه إنذارات للمغادرة لسكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، وليس مصلحة أي حزب أو طائفة، مشددًا على أن الحملات غير المبررة ضد الجيش وقائده لن تؤثر في أداء المؤسسة.