تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات
تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات

شيماء مجدي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ جهودها المكثفة ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض السعار والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الصحة الحيوانية والحفاظ على حقوق الحيوان.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الفرق البيطرية المتخصصة حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث نجحت في تحصين 15 ألفًا و811 كلبًا حرًا ضد مرض السعار، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر انتقال المرض.

كما شملت الحملة إجراء عمليات تعقيم لـ 1637 كلبًا، ضمن خطة علمية تهدف إلى السيطرة على الزيادة العددية للكلاب الحرة بطرق إنسانية ومستدامة، من خلال تطبيق برنامج الإمساك والتعقيم وإعادة الإطلاق (TNR).

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن هذه الحملات تستهدف في المقام الأول الحد من مخاطر الاحتكاك بين الإنسان والحيوانات الحرة، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مع الحفاظ على التوازن البيئي.

وأضافت الوزارة أن الاعتماد على الأساليب العلمية في تعقيم الكلاب يمثل أحد الحلول المستدامة للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إلى جانب تقليل معدلات تكاثر الحيوانات الضالة بصورة غير منظمة.

ودعت وزارة الزراعة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون والمشاركة في دعم هذه الجهود، مؤكدة أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على تكاتف مختلف الجهات لتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.

كما خصصت الوزارة الخط الساخن 19561 لتلقي بلاغات المواطنين والاستفسارات، إلى جانب استقبال طلبات الدعم الفني أو الإبلاغ عن الحالات التي تستدعي تدخل الفرق البيطرية المتنقلة.

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبر المدعم

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

نواب البرلمان: إدخال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في جراحات العظام نقلة نوعية للقطاع الصحي المصري

وزير الطيران في ضيافة مستقبل وطن: رفع كفاءة المطارات والخدمات أهم الأولويات

أول تحرك برلماني.. بيان عاجل للحكومة بسبب رفع أسعار الوقود

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

