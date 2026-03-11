تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ جهودها المكثفة ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض السعار والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال الصحة الحيوانية والحفاظ على حقوق الحيوان.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الفرق البيطرية المتخصصة حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث نجحت في تحصين 15 ألفًا و811 كلبًا حرًا ضد مرض السعار، في خطوة تستهدف تعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر انتقال المرض.

كما شملت الحملة إجراء عمليات تعقيم لـ 1637 كلبًا، ضمن خطة علمية تهدف إلى السيطرة على الزيادة العددية للكلاب الحرة بطرق إنسانية ومستدامة، من خلال تطبيق برنامج الإمساك والتعقيم وإعادة الإطلاق (TNR).

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن هذه الحملات تستهدف في المقام الأول الحد من مخاطر الاحتكاك بين الإنسان والحيوانات الحرة، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين، مع الحفاظ على التوازن البيئي.

وأضافت الوزارة أن الاعتماد على الأساليب العلمية في تعقيم الكلاب يمثل أحد الحلول المستدامة للحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إلى جانب تقليل معدلات تكاثر الحيوانات الضالة بصورة غير منظمة.

ودعت وزارة الزراعة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون والمشاركة في دعم هذه الجهود، مؤكدة أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على تكاتف مختلف الجهات لتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع.

كما خصصت الوزارة الخط الساخن 19561 لتلقي بلاغات المواطنين والاستفسارات، إلى جانب استقبال طلبات الدعم الفني أو الإبلاغ عن الحالات التي تستدعي تدخل الفرق البيطرية المتنقلة.