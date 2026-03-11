شوبير: كباكا وأحمد رضا قريبان للعودة من الإعارة إلى صفوف الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن عودة بعض اللاعبين المعاريين لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير خلال بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك: “هناك لاعبين من المعارين قريبن جدًا من العودة للمارد الأحمر مع نهاية الموسم المقبل، وعلى رأسهم أحمد خالد كباكا المعار لنادي زد”.

وأضاف: “كمان أحمد رضا قريب جدًا من العودة لصفوف الأهلي في نهاية الموسم الجاري، ولكن بانتظار نهاية الموسم للاستقرار على المدير الفني سواء بقاء توروب أو رحيله”.

وقال شوبير: “مصير توروب متوقف على بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيكون متواجد على رأس القيادة الفنية في مباراتي الترجي”.

وأضاف: “هناك اتصالات غير رسمية حدثت مع حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، وفي حال رحيل توروب سيكون هو الأقرب، لإن هناك في اتصالات حدثت بشكل غير رسمي”.