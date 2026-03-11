قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

معاشات
معاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026 ، حيث تستعد الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لـ موعد الصرف لجميع المستحقين .

وينتظر أصحاب المعاشات والمستحقين، البالغ عددهم 11.5 مواطن، الإعلان عن موعد الصرف وعن أى قرارات حول تبكير عملية الصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك، حيث لم تصدر أى قرارات من الحكومة حتى الآن عن إمكانية صرف معاشات ابريل قبل عيد الفطر المبارك. 

وتصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المعاشات أول كل شهر من خلال منافذ الصرف التى وفرتها الهيئة للتيسير  على المواطنين وضمان وصول المعاشات لجميع المستحقين، حيث يمكن الصرف من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، و مكاتب البريد، والمحافظ الإلكترونية.

كما يمكن للمستفيدين من أصحاب المعاشات الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة المعاش ومواعيد الصرف من خلال الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر خطوات الدخول على الموقع الرسمي للهيئة، وإدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام، و الضغط على "عرض" لبيان تفاصيل وقيمة المعاش المستحق.

وقال مصدر مسؤول إن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، تستعد مبكرا لموعد صرف معاشات شهر ابريل 2026 وحتى الآن لم تصدر  قرارات حول تبكير عملية الصرف قبل حلول عيد الفطر المبارك .

جدير بالذكر أنه يستفيد من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن،  وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

كما ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

أصحاب موعد صرف معاشات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي صرف معاشات شهر أبريل أصحاب المعاشات والمستحقين

