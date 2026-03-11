في ليالي القدر .. الحرس الثوري الإيراني يتوعّد «العدو» بمفاجآت جديدة

توعّد قائد قوات الجوّ الفضائي في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، «العدو» بمفاجآت جديدة قريبًا.

وقال موسوي عبر حسابه على منصة «إكس»: «أيها الشعب العزيز! إن أبناءكم يضعون المصاحف فوق رؤوسهم هذه الليلة إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ. ادعوا لجنود إيران في هذه الليلة من ليالي القدر، فسرعان ما سيواجه العدو مفاجآت جديدة».

وختم قائد قوات الجوّ الفضائي في الحرس الثوري الإيراني منشوره بالدعاء: «يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ، يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقابِ»، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، أنه شن هجومًا قويًا ضد القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل، في إطار عملية «الوعد الصادق 4» التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي نهاية فبراير الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الموجة الأخيرة من عملية «الوعد الصادق 4» دكت القواعد الأمريكية في أربيل، والأسطول البحري الخامس، وبئر يعقوب في قلب تل أبيب.

وأوضح الحرس الثوري في بيانه: «بإطلاق الموجة 37 من عملية الوعد الصادق 4 بصواريخ استهدفت قواعد في أربيل، والأسطول البحري الخامس، وبئر يعقوب في قلب تل أبيب».