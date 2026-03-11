الضربة المزدوجة.. الحرس الثوري الإيراني يضرب الأسطول الأمريكي الخامس ومركز فضائي إسرائيلي

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء، استهداف مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، إلى جانب مركز الاتصالات الفضائية جنوب تل أبيب للمرة الثانية.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له، إنه أطلق الموجة 37 من عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفاً بقصف صاروخي مكثف قواعد عسكرية إسرائيلية وأمريكية في كل من أربيل شمال العراق ومقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين وبئر يعكوف في تل أبيب.

وأوضح الحرس الثوري، أن هذه الموجة استخدمت صواريخ "خيبر" و"قادر" متعددة الرؤوس الحربية بزنة طن واحد، بالإضافة إلى صواريخ "خرمشهر" الاستراتيجية، بحسب ما أفادت به وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. وأشار البيان إلى أن هذه الموجة من الهجمات هي الأعنف والأثقل منذ بداية الحرب ستستمر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.