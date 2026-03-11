قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»
أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة
صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. كيف تدرك فضلها قبل أذان الفجر؟
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سحور نادي الزمالك بحضور نجوم ورموز ميت عقبة | شاهد

سحور نادي الزمالك
سحور نادي الزمالك
محمد سمير

أقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب حفل سحور داخل مقر النادي، في أجواء رمضانية مميزة سادها الود والترحاب، بحضور عدد كبير من نجوم نادي الزمالك في مختلف الأجيال وعدد من رموز القلعة البيضاء في مختلف المجالات.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم كرة القدم بنادي الزمالك، إلى جانب عدد من نجوم الكرة المصرية، و نجوم الألعاب الآخرى بالنادي والأجهزة الفنية والإدارية في مختلف الفرق.

كما حضر الحفل عدد من الإعلاميين والصحفيين الذين حرصوا على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة التي جمعت أسرة نادي الزمالك في أجواء مميزة.

وحرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء المجلس على استقبال الحضور والترحيب بهم، وتبادل الأحاديث الودية مع الجميع، في أجواء عكست حالة التلاحم بين أبناء النادي، والتقدير الكبير لكل من ساهم في خدمة القلعة البيضاء على مدار تاريخها.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تعزيز الروابط بين أبناء النادي من مختلف الأجيال، وترسيخ روح الأسرة الواحدة التي تميز القلعة البيضاء.

الزمالك حسين لبيب حفل سحور نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

ترشيحاتنا

وليد سليمان وحسام عاشور

الأسطورة .. وليد سليمان يُوجّه رسالة لـ حسام عاشور في عيد ميلاده

اسكواش

انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أستراليا المفتوحة للاسكواش

أحمد شوبير

شوبير: كباكا وأحمد رضا قريبان للعودة من الإعارة إلى صفوف الأهلي

بالصور

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تحذير علمي من الشموع المُعطرة داخل المنزل .. قد تطلق مواد تسبّب السرطان

الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل

ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن
ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد