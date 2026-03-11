سحور نادي الزمالك بحضور نجوم ورموز ميت عقبة | شاهد

أقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب حفل سحور داخل مقر النادي، في أجواء رمضانية مميزة سادها الود والترحاب، بحضور عدد كبير من نجوم نادي الزمالك في مختلف الأجيال وعدد من رموز القلعة البيضاء في مختلف المجالات.

وشهد الحفل حضور العديد من نجوم كرة القدم بنادي الزمالك، إلى جانب عدد من نجوم الكرة المصرية، و نجوم الألعاب الآخرى بالنادي والأجهزة الفنية والإدارية في مختلف الفرق.

كما حضر الحفل عدد من الإعلاميين والصحفيين الذين حرصوا على تلبية الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة التي جمعت أسرة نادي الزمالك في أجواء مميزة.

وحرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء المجلس على استقبال الحضور والترحيب بهم، وتبادل الأحاديث الودية مع الجميع، في أجواء عكست حالة التلاحم بين أبناء النادي، والتقدير الكبير لكل من ساهم في خدمة القلعة البيضاء على مدار تاريخها.

ويأتي تنظيم هذا الحفل في إطار حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تعزيز الروابط بين أبناء النادي من مختلف الأجيال، وترسيخ روح الأسرة الواحدة التي تميز القلعة البيضاء.