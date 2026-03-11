عمرو أنور ينتقد صفقات الأهلي: تفتقد الروح ولا تدرك قيمة القميص الأحمر

انتقد عمرو أنور، لاعب النادي الأهلي الأسبق، أداء الفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به الفريق لا يليق باسم الأهلي ويؤثر على فرصه في المنافسة على البطولات.



وقال عمرو أنور، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن المشكلة لا تتعلق فقط بنتيجة المباراة، بل بشكل الفريق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الأداء كان سيئًا وافتقد اللاعبون للروح والالتزام خلال اللقاء، وهو ما انعكس على النتيجة.

وأضاف أن كرة القدم لا تعتمد على الأسماء الكبيرة فقط، بل تقوم على الالتزام داخل الملعب وخارجه، لافتًا إلى أن بعض لاعبي الأهلي ظهروا وكأنهم يلعبون بتعالٍ على الكرة خلال المباريات، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة وقيم النادي.

وأوضح أن المدير الفني ييس توروب لا يستحق تدريب الأهلي، لكنه في الوقت نفسه لا يتحمل المسؤولية وحده، متسائلًا عن دور اللاعبين الكبار داخل الملعب، مؤكدًا أن الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود تريزيجيه فقط من يظهران بروح الأهلي.

وأشار إلى أن غالبية الصفقات التي انضمت إلى الفريق مؤخرًا جاءت للحصول على مكاسب أكثر مما تقدمه داخل الملعب، موضحًا أن هذه الصفقات لم تتربَّ داخل الأهلي ولا تدرك قيمة القميص الأحمر ومسؤولية تمثيل النادي.

