شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
سماء الإمارات مُشتعلة .. الدفاع الجوي يعترض اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية
في ليالي القدر .. الحرس الثوري الإيراني يتوعّد «العدو» بمفاجآت جديدة
الضربة المزدوجة.. الحرس الثوري الإيراني يضرب الأسطول الأمريكي الخامس ومركز فضائي إسرائيلي
سحور نادي الزمالك بحضور نجوم ورموز ميت عقبة | شاهد
عمرو أنور ينتقد صفقات الأهلي: تفتقد الروح ولا تدرك قيمة القميص الأحمر

محمد سمير

انتقد عمرو أنور، لاعب النادي الأهلي الأسبق، أداء الفريق بعد الهزيمة الأخيرة أمام طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به الفريق لا يليق باسم الأهلي ويؤثر على فرصه في المنافسة على البطولات.


وقال عمرو أنور، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، إن المشكلة لا تتعلق فقط بنتيجة المباراة، بل بشكل الفريق داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الأداء كان سيئًا وافتقد اللاعبون للروح والالتزام خلال اللقاء، وهو ما انعكس على النتيجة.
وأضاف أن كرة القدم لا تعتمد على الأسماء الكبيرة فقط، بل تقوم على الالتزام داخل الملعب وخارجه، لافتًا إلى أن بعض لاعبي الأهلي ظهروا وكأنهم يلعبون بتعالٍ على الكرة خلال المباريات، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة وقيم النادي.
وأوضح أن المدير الفني ييس توروب لا يستحق تدريب الأهلي، لكنه في الوقت نفسه لا يتحمل المسؤولية وحده، متسائلًا عن دور اللاعبين الكبار داخل الملعب، مؤكدًا أن الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود تريزيجيه فقط من يظهران بروح الأهلي.
وأشار إلى أن غالبية الصفقات التي انضمت إلى الفريق مؤخرًا جاءت للحصول على مكاسب أكثر مما تقدمه داخل الملعب، موضحًا أن هذه الصفقات لم تتربَّ داخل الأهلي ولا تدرك قيمة القميص الأحمر ومسؤولية تمثيل النادي.
 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

