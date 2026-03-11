قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الحلقة 21 من «على قد الحب»| نجاح خطة سارة.. مريم تدخل المصحة النفسية وتدهور صحتها.. أحداث مشوّقة

نيللى كريم ومها نصار ومحمد على رزق
نيللى كريم ومها نصار ومحمد على رزق
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل «على قد الحب» عددًا من الأحداث التشويقية، من أبرزها نجاح خطة سارة (مها نصار) بالاتفاق مع الطبيب النفسي (محمد علي رزق) ضد مريم (نيللي كريم)، حيث تتوجه مريم للمصحة النفسية لتدميرها وجعلها غير قادرة على التفكير عن طريق أدوية تزيد من تدهور صحتها.

ويحاول كريم (شريف سلامة) البحث عن الطبيب ومواجهته، ولكنه لا يعثر عليه، فيبلغ الشرطة ويواجه سارة ووالد مريم (محمد أبو داوود)، خاصة بعد العثور على جواز سفر مريم للتأكد من أنها داخل البلاد. لكنها تنكر كل شيء وتخبرهما أنها سافرت للخارج لأمور عملية، وأنها ستتواصل معهما قريبًا.

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

