في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض

مع الاحتفال باليوم العالمي للكلى، يسلط خبراء الصحة الضوء على أهمية الوقاية والحفاظ على وظائف الكلى لتجنب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.

تشير الدراسات إلى أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى. أهم النصائح تشمل:

شرب الماء بانتظام: ينصح بشرب 8 أكواب يومياً للحفاظ على ترطيب الجسم وتنقية الكلى من السموم.



تقليل الملح والدهون: الإفراط في الملح والدهون يزيد من ضغط الدم ويجهد الكلى.



الحفاظ على الوزن الطبيعي: الوزن الزائد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من أهم أسباب أمراض الكلى.



ممارسة الرياضة بانتظام: المشي أو التمارين الخفيفة تساعد على تحسين الدورة الدموية ودعم صحة الكلى.

الفحص الدوري: إجراء تحاليل الدم والبول للكشف المبكر عن أي مشاكل في وظائف الكلى.

تجنب التدخين والكحول: لهما تأثير سلبي مباشر على صحة الكلى والكبد معاً.

ويؤكد الأطباء أن الاهتمام بالكلى جزء أساسي من الصحة العامة، وأن الالتزام بهذه الإرشادات اليومية يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة ويحافظ على جودة الحياة.