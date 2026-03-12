قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يدعو جميع السفن للالتزام بقوانين العبور من مضيق هرمز
الحكومة: زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية والأساسية
الأمم المتحدة: ارتفاع عدد النازحين المسجلين في لبنان إلى أكثر من 800 ألف نازح
جيش الاحتلال: أخطأنا بعدم التحذير مسبقًا من نية حزب الله تنفيذ عمليات إطلاق نار واسعة الليلة الماضية
أنقذ الأهلي.. تداعيات سقوط الزمالك أمام انبي في ليلة الخميس
أمين سر اقتصادية الشيوخ: لابد من زيادة معدلات الصناعة في مصر وحجم التصدير
إسرائيل تستهدف موقعًا نوويًا إيرانيًا في مجمع بارشين
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية بمياه الخليج
ابنة عبد الله الرويشد تحتفل بخطبتها للفنان الكويتي محمد صفر.. شاهد
مقتل قيادي كبير في القوات الجوفضائية بالحرس الثوري
ترامب يبحث تقييد صادرات النفط الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
في يوم الكلى العالمي.. نصائح ذهبية لحماية كليتك من الأمراض

ريهام قدري

مع الاحتفال باليوم العالمي للكلى، يسلط خبراء الصحة الضوء على أهمية الوقاية والحفاظ على وظائف الكلى لتجنب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.
تشير الدراسات إلى أن اتباع نمط حياة صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض الكلى. أهم النصائح تشمل:
شرب الماء بانتظام: ينصح بشرب 8 أكواب يومياً للحفاظ على ترطيب الجسم وتنقية الكلى من السموم.


تقليل الملح والدهون: الإفراط في الملح والدهون يزيد من ضغط الدم ويجهد الكلى.


الحفاظ على الوزن الطبيعي: الوزن الزائد يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من أهم أسباب أمراض الكلى.


ممارسة الرياضة بانتظام: المشي أو التمارين الخفيفة تساعد على تحسين الدورة الدموية ودعم صحة الكلى.
الفحص الدوري: إجراء تحاليل الدم والبول للكشف المبكر عن أي مشاكل في وظائف الكلى.
تجنب التدخين والكحول: لهما تأثير سلبي مباشر على صحة الكلى والكبد معاً.
ويؤكد الأطباء أن الاهتمام بالكلى جزء أساسي من الصحة العامة، وأن الالتزام بهذه الإرشادات اليومية يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة ويحافظ على جودة الحياة.

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

محمد الشناوي ونا أحمد

صاحبه كان شاهد.. ناشطة على السوشيال تزعم زواجها من محمد الشناوي

رنا أحمد

أعلنت زواجها سرا من الشناوي.. من هي رنا أحمد؟

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الزمالك

حازم إمام ينتقد أداء الزمالك بعد الخسارة أمام إنبي ويؤكد: الأهلي السبب

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

محمد الشناوي - رنا أحمد

حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي

وحدات بالعاصمة

الإسكان : تخصيص وحدات R3 للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة 14 مارس

Ericsson وSony وVodafone العالمية يطرحون إنجازًا تقنيًا جديدًا في مجال التصوير الاحترافي

شبكة الجيل الخامس تمنح المصورين سرعة غير مسبوقة في تغطية الأحداث الرياضية |تفاصيل

الصادرات

%6,8 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2025

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

