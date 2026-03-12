قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر لـ"صدى البلد": عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد وتوقيعه على استمارة العضوية

النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد ألغى قرار فصل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب من حزب الوفد .

وعاد  النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد مرة أخرى بعد غياب عنه طال لمدة 8 سنوات منذ فصله بقرار من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق.

وأكد المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرار عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد ، جاء على الرغم من أن النائب محمد فؤاد لايزال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل.

وقالت المصادر أن قرار الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بإلغاء قرار فصل الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب من حزب الوفد وعودته إلى حزب الوفد مرة أخرى ، جاء خلال زيارة عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل للدكتور السيد البدوي في مقر حزب الوفد لتهنئته برئاسة حزب الوفد ، حيث كان بصحبته الدكتور محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل.

وأشارت المصادر إلى أن النائب محمد فؤاد وقع على استمارة عضوية في حزب الوفد ، في انتظار الإعلان الرسمي عن قرار عودة النائب محمد فؤاد إلى حزب الوفد ، ولكنه لم يباشر عمله داخل حزب الوفد حتى الآن نظرا لأن قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، نص على وجوب استمرار الصفة الانتخابية لعضو مجلس النواب بعد فوزه في الانتخابات، سواء بالنسبة للمستقل أو المنتمي لحزب، فلا يجوز تغيير الصفة التي تم انتخاب العضو على أساسها.

وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وكان قد قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق، بتاريخ 11 سبتمبر عام 2018 ، فصل الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، من الحزب وكافة تشكيلاته.

وأشار في بيان صادر عن الحزب، إلى أن القرار جاء عقب الإطلاع على تصريح من النائب، يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسؤوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب، وفقًا لما جاء في بيان "فؤاد" ، المنشور بكل الصحف.

وأوضح أن القرار صدر استنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، وتقرر إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار.

حزب الوفد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الدكتور محمد فؤاد استمارة عضوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

ترشيحاتنا

اورمان الدقهلية

أورمان الدقهلية تستمر في إعداد الإفطار للصائمين خلال رمضان

اسطوانات البوتاجاز

تموين قنا يحرر31 مخالفة ويضبط أسطوانات غاز تباع بأزيد من السعر

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع مشروع تطوير مداخل ومخارج معبد فيله

بالصور

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية
بقفطان..زوجة كريم فهمى تخطف الانظار بجمالها بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى
بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ
نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

فيديو

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

كريم فهمي

اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد