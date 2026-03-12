قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غموض حول وديتي السعودية وإسبانيا.. إرتباك داخل المنتخب بعد إلغاء معسكر الدوحة
الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الإيراني لإبلاغه رفض أي تدخل في الشئون الداخلية
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة غارات جديدة بإيران تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام.. التفاصيل

البهى عمرو

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن تطورات ميدانية متسارعة تشهدها المنطقة، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع أعداد المصابين منذ بداية الحرب.

وأوضحت السلامين، خلال مداخلة في برنامج "اتجاهات الصحافة العالمية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي محمد رضا، أن الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات جوية واسعة على طهران، استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام في إيران، مشيرة إلى أن هذه الغارات تأتي بعد سلسلة ضربات جوية نفذتها إسرائيل منذ يوم أمس، استهدفت مواقع وبنى تحتية إيرانية على فترات متقطعة، قبل أن تتجدد صباح اليوم في سماء طهران.

وأضافت أن وزارة الصحة الإسرائيلية أفادت بأن نحو 2745 إسرائيليًا دخلوا المستشفيات منذ بداية الحرب لتلقي العلاج، فيما جرى نقل 179 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعلى الصعيد الميداني، أشارت السلامين إلى إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من قبل حزب الله من مناطق الشمال باتجاه الأراضي الإسرائيلية، موضحة أن الصواريخ تركزت باتجاه مناطق في الوسط إضافة إلى محيط القدس.

كما لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بوجود خلل في أنظمة الرادار أدى إلى عدم إصدار إنذارات مبكرة للسكان في شمال إسرائيل خلال الهجمات الصاروخية التي وقعت الليلة الماضية.

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

وكيل «أفريقية النواب» يحذر من تداعيات التصعيد بالشرق الأوسط

معتز الشناوي يقدم ورقة عمل للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

رسائل طمأنة للمستثمرين.. رداد: إزالة أي عقبات قد تواجه الصناعة كثيفة العمالة.. ونواب: يجب تعظيم مستلزمات الإنتاج بدلا من الاستيراد من الخارج

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

