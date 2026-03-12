الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة غارات جديدة بإيران تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام.. التفاصيل

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن تطورات ميدانية متسارعة تشهدها المنطقة، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع أعداد المصابين منذ بداية الحرب.

وأوضحت السلامين، خلال مداخلة في برنامج "اتجاهات الصحافة العالمية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي محمد رضا، أن الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ غارات جوية واسعة على طهران، استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام في إيران، مشيرة إلى أن هذه الغارات تأتي بعد سلسلة ضربات جوية نفذتها إسرائيل منذ يوم أمس، استهدفت مواقع وبنى تحتية إيرانية على فترات متقطعة، قبل أن تتجدد صباح اليوم في سماء طهران.

وأضافت أن وزارة الصحة الإسرائيلية أفادت بأن نحو 2745 إسرائيليًا دخلوا المستشفيات منذ بداية الحرب لتلقي العلاج، فيما جرى نقل 179 مصابًا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعلى الصعيد الميداني، أشارت السلامين إلى إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من قبل حزب الله من مناطق الشمال باتجاه الأراضي الإسرائيلية، موضحة أن الصواريخ تركزت باتجاه مناطق في الوسط إضافة إلى محيط القدس.

كما لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي أقر بوجود خلل في أنظمة الرادار أدى إلى عدم إصدار إنذارات مبكرة للسكان في شمال إسرائيل خلال الهجمات الصاروخية التي وقعت الليلة الماضية.