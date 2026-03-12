قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وللنساء نصيب يستعرض دعاء: اللهم تقبل منا الصيام والقيام وبلغنا ليلة القدر
محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش «يسد عين الشمس» ورجال يعشقون الشهادة |صور
تريزيجيه في الصدارة.. ترتيب جدول هدافي الدوري
كسر مفاجئ بخط طرد رئيسي بـ ٦ أكتوبر
روسيا تطالب بإنهاء الحرب: الصراع الدائر حول إيران يهدد بعواقب بيئية وإشعاعية
دعاء الليالي الوترية في العشر الأواخر.. ردده اليوم في التهجد والتراويح
قطر تعلن التصدّي لهجمة صاروخية نفذتها القوات الإيرانية
استجابة للأهالي..محافظ قنا يوجه بإنهاء أزمة تسرب مياه الصرف بأراضي الحاج سلام
رئيس الوزراء يستعرض تقديرات الاستثمارات الحكومية في خطة 2027-2026
الجبلي: إعلان الحكومة عن ربط المشروعات الزراعية وحياة كريمة تحول الريف إلى قلاع إنتاجية
آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط
اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيروت تجدّد نداءها لحماية العاملين بالمجالين الإنساني والطبي
واشنطن تركز عسكريا على مضيق هرمز والألغام البحرية والطاقة والنفط

البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، قال :"أتوقع أن تنتهي الحرب خلال 10 أيام".

نقلت القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنه لا خطة لإنهاء الحرب على إيران حتى الآن.
 

وذكر المصدر الأمني للقناة العبرية أن واشنطن تركز عسكريا الآن على مضيق هرمز والألغام البحرية والطاقة والنفط.

وفي سياق أخر ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة؛ حققت إنجازا لم يتوقعه أحد؛ في إشارة للعملية العسكرية على إيران، قائلا " قضينا على جميع سفن التلغيم الإيرانية في ليلة واحدة، ويمكن الآن لناقلات النفط استخدام مضيق هرمز بأمان".

وأضاف ترامب - خلال تجمع حاشد أمام البيت الأبيض - أن ما يصل إلى 60 زورقا إيرانيا جرى استهدافها.. "لقد دُمر أسطولهم البحري بالكامل تقريباً".

وتابع: الإيرانيون فقدوا قواتهم البحرية والجوية ومنظومات الدفاع الجوي بالكامل، ولم يعد لديهم رادارات، وفقدوا قادتهم.

وواصل: "ما زال بوسعنا فعل المزيد؛ هناك بعض الأهداف التي تركناها يمكننا تدميرها، لكن إذا فعلنا ذلك فلن يتمكن الإيرانيون من إعادة بناء بلادهم".

وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، نفى الرئيس الأمريكي أي قلق من احتمال وقوع هجمات إرهابية مدعومة من إيران داخل الولايات المتحدة.

وعن التعاون الإسباني، أكد ترامب أن الجانب الإسباني لم يتعاون مع واشنطن خلال العملية العسكرية، ملوحاً بإمكانية وقف المعاملات التجارية مع إسبانيا، وأضاف: "الشعب الإسباني رائع، أما القيادة فهي ليست جيدة".

وعن لبنان، أعرب ترامب عن جهود بلاده لمواجهة التصعيد في لبنان.. قائلا "نبذل جهوداً حثيثة لوقف الهجمات التي يتعرض لها لبنان. نحب لبنان وشعبه، وعلينا التخلص من حزب كان كارثة لسنوات طويلة".

القائد الأعلى للقوات المسلحة إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بعد تصدرها التريند ..10 صور لـ جيهان الشماشرجى

منها شرب الماء بكثرة.. نصائح لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ

