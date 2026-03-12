آخر تطورات ملف تقنين أراضى الدولة بدمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم ، حضره الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد الخطيب المدير التنفيذي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأعضاء لجنة التقنين .

حيث ناقش " المحافظ " مع مدير الهيئة آخر المستجدات بملف تقنين أراضى الدولة التابعة لولاية الإصحاح الزراعى، و آليات تلافى أى معوقات و ذلك للاسراع بوتيرة إجراءات تقنين الأراضى وتقديم تيسيرات للمواطنين

وأكد " محافظ دمياط " على متابعته الدورية لهذا الملف ، موجهًا بالدفع بعجلة العمل ، وذلك لاسترداد حق الدولة والحفاظ على حق الشعب .