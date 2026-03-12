قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزير الخارجية يعقد لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية بمصر ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس 12 مارس، لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية في مصر أداره أ.د. علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، بحضور أ.د. محمد لطفي رئيس الجامعة وعضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ والسفير "مارك برايسون ريتشاردسون" سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية على التواصل مع شباب الجامعات المصرية وتعزيز وعيهم بقضايا السياسة الخارجية والدور الذي تضطلع به الدولة المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بالإشادة بالدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع، مثمنًا إسهاماتها في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز الحوار الثقافي والفكري، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

 واستعرض وزير الخارجية محددات السياسة الخارجية المصرية والثوابت التي ترتكز عليها، مشيرًا إلى سياسة الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية في سياستها الخارجية بما يعكس حرصها على الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز علاقاتها مع مختلف الشركاء على أساس من الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

كما تناول وزير الخارجية مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الراهن الذي تشهده المنطقة، مؤكدًا أن مصر تنطلق في تحركاتها من ثوابت راسخة تقوم على إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية وخفض التصعيد والتوتر، والعمل على معالجة جذور الأزمات بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، رحّب الدكتور محمد لطفي بوزير الخارجية في الجامعة البريطانية في مصر مؤكداً ان وجوده بالجامعة يمثل فرصة مهمة لطلاب الجامعة للتعرف عن قرب على آليات العمل الدبلوماسي المصري والتحديات التي تواجه السياسة الخارجية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتعقيدات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الجامعات تمثل مراكز أساسية للفكر والبحث العلمي وصناعة المعرفة، وتسهم من خلال دورها الأكاديمي والبحثي في دعم توجهات الدولة وتعزيز الفهم العميق للقضايا الدولية بما يواكب أولويات السياسة الخارجية المصرية.وعقب ذلك، دار حوار تفاعلي موسع بين وزير الخارجية والطلبة، استمع خلاله إلى تساؤلاتهم حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص على الإجابة على استفساراتهم واستعراض رؤية مصر إزاء مختلف التطورات الإقليمية، مؤكدًا أهمية دور الشباب في تعزيز الوعي بالقضايا الوطنية والإقليمية والمساهمة في بناء مستقبل الوطن.

وعقب انتهاء الندوة، شهد الوزير عبد العاطي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والجامعة البريطانية في مصر، تتضمن مجالات التعاون lلتالية: 

 - تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية، بما يعكس التزام مصر بدعم القدرات الوطنية في الدول الأفريقية الشقيقة وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وترسيخ الدور المصري الرائد في مجالات التنمية في القارة الأفريقية. 

- تعزيز التعاون في مجال التدريب على موضوعات حقوق الإنسان، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعزز تبادل الخبرات والمعارف ودعم الكوادر الوطنية والإقليمية المعنية بهذه الموضوعات. 

- التعاون في مجال المنح الدراسية والبرامج التدريبية، بما يسهم في دعم بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والبحثية.

- التعاون في إنشاء وتشغيل مكتب تصديقات متنقل بمقر الجامعة البريطانية في مصر، لتقديم خدمات التصديقات لرواد الجامعة، إلى جانب إتاحة الخدمة للجمهور، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات القنصلية وتيسير حصول المواطنين عليها.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الجامعة البريطانية مصر محمد لطفي رئيس الجامعة

