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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات كاديلاك اسكاليد 2026 في السعودية

كاديلاك اسكاليد 2026
كاديلاك اسكاليد 2026

تواصل كاديلاك تقديم اسكاليد 2026 كواحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن فئة الـ SUV الفاخرة كبيرة الحجم، حيث تجمع بين المساحات الرحبة والأداء الرياضية مع حزمة كبيرة من التجهيزات.

محرك كاديلاك اسكاليد 2026 

تعتمد كاديلاك اسكاليد 2026 على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات بسعة 6.2 لتر، ويتمكن من توليد قوة تصل إلى 420 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 624 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، وزُودت السيارة بنظام دفع كلي AWD، كما تستفيد السيارة من خزان وقود بسعة 91 لترًا.

 كاديلاك اسكاليد 2026 

تصميم كاديلاك اسكاليد 2026 

تتميز اسكاليد 2026 بأبعاد خارجية تعكس طبيعتها كسيارة SUV كاملة الحجم، حيث يبلغ طولها 5,383 ملم، بينما يصل عرضها إلى 2,059 ملم، مع ارتفاع يبلغ 1,948 ملم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,071 ملم، ويصل الوزن الفارغ للسيارة إلى 2,819 كيلوجرامًا، في حين توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 722 لترًا.

تحصل كاديلاك اسكاليد 2026 على مجموعة من العناصر الخارجية التي تبرز مفهوم الـ SUV العملاق، حيث تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED توفر كفاءة إضاءة مرتفعة ومظهرًا عصريًا، بالإضافة إلى شبكة أمامية كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية، كما تأتي السيارة مزودة بعجلات كبيرة قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

 كاديلاك اسكاليد 2026 

أبرز تجهيزات كاديلاك اسكاليد 2026

تضم السيارة كاديلاك سكاليد 2026 باقة من التجهيزات ابرزها، مكابح الطوارئ الذاتية، نظام تثبيت السرعة، مراقبة المنطقة العمياء، حساسات حركة، كاميرا، منظومة الوسائد الهوائية، نظام ترفيهي صوتي، شاشات عرض تدعم التطبيقات الذكية، بصمة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق.

أسعار كاديلاك اسكاليد 2026 في السوق السعودي

تقدم كاديلاك اسكاليد 2026 في المملكة العربية السعودية ضمن فئتين مختلفتين من التجهيزات، حيث يبدأ سعر السيارة من 517,700 ريال سعودي، بينما يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 590,500 ريال سعودي.

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