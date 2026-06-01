تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كاديلاك ليريك 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها:  كاديلاك ليريك موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي ليريك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكوبيه .

محرك كاديلاك ليريك موديل 2026

تحصل سيارة كاديلاك ليريك موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 102 كيلووات/ساعة، وبها قوة 515 حصان، وبها عزم دوران 610 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 513 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ كاديلاك ليريك موديل 2026

زودت سيارة كاديلاك ليريك موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

ويوجد بـ سيارة كاديلاك ليريك موديل 2026 ايضا، Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

مواصفات كاديلاك ليريك موديل 2026

تمتلك سيارة كاديلاك ليريك موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix .

بالاضافة إلي ان سيارة كاديلاك ليريك موديل 2026 بها، Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر كاديلاك ليريك موديل 2026

تباع سيارة كاديلاك ليريك موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 650 ألف جنيه .

