اللجان بتستفزني.. كريم فهمي يتحدث عن علاقته بـ ياسمين عبدالعزيز والنجوم

كشف الفنان كريم فهمي عن العديد من الكواليس والتصريحات خلال ظهوره في برنامج "أسرار"، حيث تحدث عن علاقاته بزملائه في الوسط الفني وآرائه في عدد من النجوم.

وأكد كريم فهمي أن علاقته بزملائه في الوسط الفني قوية وتقوم على الدعم المتبادل، مشيرًا إلى أن شقيقه أحمد فهمي يمثل له السند والدعم الدائم، واصفًا إياه بأنه "أخوه الكبير وضهره".

كما لفت إلى أن نجاح أحمد فهمي في كتابة فيلم للفنان أحمد حلمي كان نقطة تحول مهمة في مسيرته.

وتحدث كريم فهمي بإعجاب كبير عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها "ست قوية جدًا"، وأنها كانت نقطة تحول مهمة في حياته الفنية، مشيدًا بقدرتها على تحمل الهجوم الكبير عليها مع الحفاظ على روحها المرحة أثناء التصوير.

ونستعرض المزيد من خلال الفيديوجراف التالي