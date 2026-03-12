مراد مكرم يطرح تساؤلا بعد زيادة أسعار البنزين

طرح الفنان مراد مكرم تساؤلا بشأن السيارات الحديثة التي تعمل بالطاقة الشمسية، بعد زيادة أسعار البنزين.

وكتب مراد مكرم عبر فيسبوك: "الي متابعيني الي بيفهم في الطاقه الشمسيه منهم، هو فيه حاجه تمنع ان سقف وشنطة وكبوت العربية يبقوا خلايا شمسيه والعربيه تمشي بالطاقه الشمسيه؟؟؟بالذات ان الصين اخترعت خلايا شمسية لينه ،بتتلزق علي الاسطح بكل سهولة، وموجوده تجاريا دلوقتي، فيه حاجه تمنع تصنيع تلك السيارات؟".

من جانب اخر، أثار الفنان مراد مكرم، الجدل حول انتشار ظاهرة نشر فيديوهات لتعذيب الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ايه السر وراء انتشار فيديوهات وصور تعذيب كلاب الشارع مش صدفه، ولا اؤمن بالصدف.. تعذيب الكلاب شئ والتصوير والنشر شئ آخر.. ويا تري تأثير ده علي السياحة والسلام المجتمعي ايه؟؟؟؟ ارجو من السادة المسؤلين الرد علينا".