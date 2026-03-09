مراد مكرم يعلق على ظاهرة نشر فيديوهات تعذيب الكلاب

أثار الفنان مراد مكرم، الجدل حول انتشار ظاهرة نشر فيديوهات لتعذيب الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ايه السر وراء انتشار فيديوهات وصور تعذيب كلاب الشارع مش صدفه، ولا اؤمن بالصدف.. تعذيب الكلاب شئ والتصوير والنشر شئ آخر.. ويا تري تأثير ده علي السياحة والسلام المجتمعي ايه؟؟؟؟ ارجو من السادة المسؤلين الرد علينا".

كانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله يستقلان دراجة نارية بربط كلب وسحله بالقليوبية.

وبالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو ومستقليها (عامل ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة العبور أول)، وبمواجهتهما أقر الأول بعثوره على الكلب المشار إليه حال سيره ونجله بالدراجة النارية خاصته وقام بإصطحابه بقصد بيعه والتربح من ثمنه.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستقليها .. وجارى إيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .