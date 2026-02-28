بسبب ستاد الدفاع الجوي.. مراد مكرم: قلبي مع لاعبي وجمهور الزمالك

علق الفنان مراد مكرم، على إقامة مباراة الزمالك وبيراميدز في ستاد الدفاع الجوي، مع ذكرى شهداء الأبيض.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "ايه سبب ان ماتش الزمالك وبيراميدز في استاد الدفاع الجوي بالذات؟ ولا هو ملعب بيراميدز وأكيد مش ملعب الزمالك؟؟؟؟ نظرية مؤامرة برضه؟ تعديل عرفت ان الاسم اتغير من الدفاع الجوي ل ٣٠ يونيو وبالتالي هو استاد بيراميدز قلبي مع لعيبة وجمهور الزمالك، ذكري صعبة".

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الجماعي امس استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدورى الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز يوم الأحد المقبل في تمام الساعه التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بإستاد الدفاع الجوى.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.