ليفربول يستهدف جناح سبورتنج لشبونة في الصيف المقبل

يستعد ليفربول لاتخاذ خطوات كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يواصل النادي الإنجليزي وضع اللمسات الأخيرة على خطته لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم القادم.

ويأتي هذا التحرك بعد صيف استثنائي أنفق فيه "الريدز" نحو نصف مليار جنيه إسترليني لتدعيم الفريق بأربعة لاعبين مميزين، هم السويدي ألكسندر إيزاك، الفرنسي هوجو إيكيتيكي، الألماني فلوريان فيرتز، والمجري ميلوس كيركز.

ويهدف ليفربول لتعويض رحيل جناحه الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ، من خلال التعاقد مع مواطنه لويس سواريز، نجم سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وكشف الصحفي الموثوق"Ekrem Konur" أن ليفربول يخطط لتقديم عرض رسمي بقيمة 60 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، الذي يمتلك مسيرة مميزة في الملاعب الإسبانية مع أندية ريال سرقسطة وألميريا، إضافة إلى تجربة مع مارسيليا الفرنسي، وسبق له الانضمام إلى واتفورد لثلاثة مواسم دون المشاركة الرسمية نتيجة الإعارات المتتالية.

وتألق سواريز هذا الموسم، بشكل لافت خلال 37 مباراة، مسجلاً 29 هدفًا وصانعًا 6 آخرين في مختلف البطولات، ما يجعله هدفًا رئيسيًا لـ "الريدز" لتعزيز هجومهم في الموسم المقبل.