إيران تهدد: خياراتنا للرد واسعة وقد تطول الحرب

صرح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوسائل إعلام عربية قائلاً: "إن ردنا على العدوان المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل مستمر، ولا يوجد حد زمني محدد له. خياراتنا للرد واسعة ومتنوعة، وقد تطول الحرب".

وأضاف: "لن تتحقق أحلام إسرائيل، ولن يمر أي هجوم على قادتنا السياسيين دون رد، وجميع الأهداف السياسية الآن ضمن نطاق ردنا".

و يأتي ذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال وقيادة الجبهة الداخلية أنه رصد وابلا صاروخيا جديدا من إيران، و من المتوقع تلقي تنبيهات في المناطق التالية خلال الدقائق القادمة: لخيش، يهودا، سهل يهودا، شارون، دان، اليركون، السهل، السامرة، البقاع، والقدس.

إسرائيل تفعل أجهزة الإنذار للتحذير من الصواريخ:



وأضاف جيش الاحتلال، أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار التي تحذر من إطلاق الصواريخ والقذائف في مناطق واسعة من وسط إسرائيل، بما في ذلك كتلة دان، والسهل الساحلي، والقدس، وشارون، والضفة الغربية، وكذلك في السامرة.