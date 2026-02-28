إمام مسجد السيدة زينب: القرآن الكريم أكد في مواضع عدة على أهمية الإيمان باليوم الآخر

كشف الشيخ أحمد عصام، إمام مسجد السيدة زينب، أهمية الركن الخامس من أركان الإيمان، موضحًا مكانته في العقيدة الإسلامية وتأثيره في سلوك المسلم وحياته اليومية.

وأضاف الشيخ أحمد عصام، إمام مسجد السيدة زينب، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد، أن أركان الإيمان ستة، وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مشيرًا إلى أن حلقة اليوم خُصصت للحديث عن الإيمان باليوم الآخر باعتباره الركن الخامس من هذه الأركان.

وأوضح أحمد عصام، أن القرآن الكريم أكد في مواضع عديدة على أهمية الإيمان باليوم الآخر، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة البقرة: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر»، لافتًا إلى أن اقتران الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في أكثر من آية يعكس عظمة هذا الركن وأثره في حياة الإنسان.

وأشار إمام مسجد السيدة زينب إلى أن اليوم الآخر هو يوم الحساب الذي يُجازى فيه كل إنسان على عمله، فمن أحسن فله الجزاء الحسن، ومن أساء فعليه وزره، مبينًا أن هذا اليوم له أسماء كثيرة في القرآن الكريم، منها: يوم القيامة، ويوم الحسرة، ويوم التناد، ويوم الحساب، ويوم الخروج، ويوم الصيحة، وكلها تدل على عظم شأنه وخطورته.

وأكد أن تعدد أسماء اليوم الآخر في القرآن الكريم يدل على عظمة هذا اليوم وأهميته البالغة، موضحًا أن مصير الإنسان في هذا اليوم إما إلى الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما إلى النار والعياذ بالله، داعيًا الله أن يجعل الجميع من أهل الجنة وأن يرزقهم حسن الاستعداد لذلك اليوم العظيم