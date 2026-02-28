الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي عدد من الدول العربية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعديًا مرفوضًا على سيادة الدول العربية التي شملتها هذه الاعتداءات السافرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي خلال بيان مسجل أن الأمن القومي العربي خط أحمر، لا يجوز المساس به تحت أي مبرر، معربًا عن تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه إلى جانب الدول العربية، ودعمه لها فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وشعوبها.

https://youtu.be/Yzi2-MFWMTs