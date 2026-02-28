الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان

اسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية مسيرتين إسرائيليتين من نوع هرمس في سماء أصفهان وسط البلاد مساء اليوم السبت، ما يرفع عدد هذا النوع من المسيرات الاسرائيلية التي تم اسقاطها اليوم الى 5 مسيرات.

كانت الدفاعات الجوية الايرانية قد اسقطت 3 مسيرات من نوع هرمس فوق مدن خمين وتبريز وأهواز في وقت سابق من اليوم.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسئول أوروبي أن السفن تتلقى رسائل عبر الموجات اللاسلكية من الحرس الثوري الإيراني تقول "لا يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز".

وأضاف المسئول من بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" الذي تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إيران لم تؤكد رسميا أي أمر من هذا القبيل.

وتهدد طهران منذ سنوات بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي ردا على أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

ويعد مضيق هرمز الشريان الأكثر حيوية لتصدير النفط عالميا، إذ يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم السبت، سلسلة من الضربات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير تفيد بوقوع دمار وسقوط ضحايا من المدنيين.