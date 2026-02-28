قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم انتظار جراحاتها
الخارجية: خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 11 رمضان | بث مباشر
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان

هاجر رزق

اسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية مسيرتين إسرائيليتين من نوع هرمس في سماء أصفهان وسط البلاد مساء اليوم السبت، ما يرفع عدد هذا النوع من المسيرات الاسرائيلية التي تم اسقاطها اليوم الى 5 مسيرات.

كانت الدفاعات الجوية الايرانية قد اسقطت 3 مسيرات من نوع هرمس فوق مدن خمين وتبريز وأهواز في وقت سابق من اليوم.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مسئول أوروبي أن السفن تتلقى رسائل عبر الموجات اللاسلكية من الحرس الثوري الإيراني تقول "لا يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز".

وأضاف المسئول من بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" الذي تحدث لـ"رويترز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إيران لم تؤكد رسميا أي أمر من هذا القبيل.

وتهدد طهران منذ سنوات بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي ردا على أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

ويعد مضيق هرمز الشريان الأكثر حيوية لتصدير النفط عالميا، إذ يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات، بخليج عمان وبحر العرب.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم السبت، سلسلة من الضربات استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، وسط تقارير تفيد بوقوع دمار وسقوط ضحايا من المدنيين.

