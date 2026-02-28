رونالدو يقود النصر أمام الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تحت قيادة جورجي جيسوس المدير الفني ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الفيحاء بعد قليل في دوري روشن السعودي.

ويستضيف النصر السعودي نظيره الفيحاء في تمام الساعة التاسعة، على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين.



تشكيل النصر لمباراة الفيحاء كالتالي:

بينتو ماثيوس، نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، أينيغيو مارتينيز، كينيغيسلي كومان، عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو