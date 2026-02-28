قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

اشتعال فتيل الحرب في المنطقة.. خبير دولي: وقف فوري للقتال قبل الكارثة الشاملة

ياسمين القصاص

تشهد المنطقة تصعيدا غير مسبوق عقب الضربة الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في تطور خطير ينذر بانفجار مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز حدود الأطراف المباشرة للصراع. 

وبين تبادل الضربات واتساع رقعة الاستهدافات، تتصاعد التحذيرات من انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب شاملة قد تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتفتح الباب أمام تداعيات عسكرية واقتصادية وإنسانية جسيمة.

وفي هذا الصدد، أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، بأشد العبارات الضربة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران، مؤكدا أن الحرب الإقليمية الشاملة التي حذر منها طويلا اشتعلت فعليا ولم تعد مجرد تهديدات، محذرا من أن استمرار القتال لساعات إضافية سيحول المنطقة بأكملها لجحيم ملتهب يطول الجميع دون استثناء ويهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقال مهران، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ما يحدث الآن يمثل انهيارا كاملا لمنظومة القانون الدولي، موضحا أن الضربة الأمريكية الإسرائيلية على 30 موقعاً إيرانيا بما فيها المجمع الرئاسي ومقر خامنئي تشكل عدواناً صارخاً على دولة ذات سيادة ينتهك المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، مبينا أن إيران ردت بشكل موسع واستهدفت القواعد الأمريكية في البحرين والسعودية والإمارات.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن سقوط قتلى في الإمارات وإصابات في إسرائيل واستهداف قواعد عسكرية في السعودية والبحرين يؤكد أن المواجهة تحولت لحرب إقليمية شاملة تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها، محذرا من أن استمرار القتال سيؤدي حتماً لإغلاق مضيق هرمز وانهيار أسعار النفط وتوقف الملاحة في البحر الأحمر وكارثة اقتصادية عالمية.

وشدد على أن المسئولية الأولى تقع على الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين بدأتا العدوان، مؤكدا أن القانون الدولي يحمل المعتدي المسئولية الكاملة عن العواقب، محذرا من أن إعلان ترامب الرسمي للحرب على إيران يعني أن واشنطن تتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية عن كل ما سيحدث.

ودعا مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة فورية لإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار، محذرا من أن كل ساعة تأخير تعني مزيدا من القتلى والدمار، مؤكدا أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم المجلس بالتدخل الفوري لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ودعا مهران مصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا لقيادة وساطة إقليمية عاجلة لوقف القتال، محذرا من أن النار ستطول الجميع إذا لم يتحرك العقلاء فوراً لإطفائها.

وشدد الدكتور مهران بالقول إن المنطقة على شفا كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، داعيا لوقف فوري للقتال قبل أن يحترق الجميع في حرب لا رابح فيها.

جدير بالذكر أنه في خضم هذا المشهد المتوتر، تتعالى الأصوات القانونية والسياسية المحذرة من انهيار قواعد النظام الدولي، ومطالِبة بتحرك عاجل لاحتواء الموقف قبل أن تتفاقم الأزمة إلى نقطة يصعب معها احتواء نيرانها، في ظل مؤشرات على اتساع نطاق العمليات لتشمل دولا وممرات استراتيجية بالغة الحساسية.

إيران إسرائيل الولايات المتحدة أمريكا ترامب الرئيس الأمريكي

