إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
نائب: توسيع دائرة الحرب بالشرق الأوسط يهدد شرايين التجارة والممرات الدولية
أول رفض أوروبي للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران
فارق ضخم ... بيراميدز يتفوق علي الزمالك في القيمة التسويقية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-2-2026
فى حادث مأساوي.. وفاة فنان تركي شهير بعد سقوط شجره عليه
حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

السعيد غنيم : ضرب إيران يهدد استقرار أسواق الطاقة ويضغط على الاقتصاد الإقليمي

السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن التطورات الإقليمية الأخيرة وما شهدته المنطقة من ضربات عسكرية لإيران، تحمل تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي.

وأوضح غنيم، أن من أبرز هذه التداعيات الارتفاع المتوقع في أسعار النفط عالميًا، نتيجة تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على إمدادات الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن التوترات الحالية قد تؤدي إلى اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل حساسية الممرات البحرية في المنطقة، الأمر الذي يهدد بارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط على الأسواق الناشئة.

وأضاف أن الملاحة في قناة السويس قد تتأثر بشكل غير مباشر في حال تصاعد التوترات، وهو ما يتطلب يقظة كاملة من مؤسسات الدولة للحفاظ على استقرار حركة التجارة الدولية.

وأكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة أن هذه التطورات قد تفرض ضغوطًا إضافية على العملة المحلية وتغذي معدلات التضخم، فضلًا عن احتمالات تراجع بعض الاستثمارات الإقليمية قصيرة الأجل نتيجة حالة عدم اليقين.

واختتم غنيم بيانه بالتأكيد على أهمية التحرك الحكومي الاستباقي، وتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية، ومواصلة سياسات دعم الصناعة المحلية وتعميق التصنيع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتحقيق قدر أكبر من الصمود الاقتصادي في مواجهة الأزمات الدولية.

