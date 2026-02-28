بالأسماء.. ضحايا حادث تصادم سيارتين في مطروح

حصل “صدى البلد”، على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين والذي وقع على طريق مطروح إسكندرية الساحلي أمام قريه جفيرة بمدينه الضبعة والذي أسفر عنه مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

واستقبلت مستشفى الضبعة، جثتين هامدتين باسم مصطفى. م 25 سنة. وخميس.و 48 سنة

كمة استقبلت المستشفى 8 مصابين وهم: "محمد .ا19 سنة محمد .ع 65 سنة عادل .ف 22 سنة مروان .ع 45 سنة مجلى .م 34 سنة ربيع.ع 36 سنة على .ص 34 سنة مراجع .ع 45 سنة".

وكانت قرية الجفيرة بالضبغة، قد شهدت حادث مروع حيث اصطدمت سيارة ربع نقل مع ميكروباص تقل عمال ، ما أسفر عن الحادث مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى لتلقي الإسعافات اللازمة ، وتم نقل الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.