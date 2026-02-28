إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

عاد اسم أحمد عبد القادر لاعب نادي الكرمة العراقي الحالي، والأهلي السابق، إلى الظهور مرة أخرى، ليرتبط اسمه بنادي الزمالك من جديد، وسط انتشار تقارير تؤكد توقيع اللاعب للنادي الأبيض لمدة 4 مواسم.

ونشر أسامة حسن لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لـ أحمد عبد القادر وكتب "لسه مش اكيد بس ممكن اضافة كبيره وهو اللي محتاج جماهير الزمالك العظيمة لو في جديد هبلغكم"

ويعد أحمد عبد القادر من أبرز المواهب المصرية، وقد ترك بصمة واضحة خلال فترة لعبه مع الأهلي قبل انتقاله للدوري العراقي، مما جعل أي أنباء عن مفاوضات ضمه تلقى اهتمامًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية.

أحمد عبد القادر ينتقل إلى الكرمة العراقى

وانتقل أحمد عبد القادر رسميًا إلى نادي الكرمة العراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بدءًا من يناير الجاري.

وينتهي عقد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، لكنه رفض تجديد عقده بسبب التفاوت المالي بين العرض المقدم من النادي والمطلوب من اللاعب، حيث عرض الأهلي 17 مليون جنيه للموسم، فيما طلب اللاعب 50 مليون جنيه سنويًا.