هل شنط رمضان من الزكاة أم صدقة؟.. الإفتاء: يجوز احتسابها زكاة مال بشرط

ونحن نعيش أيام الشهر الكريم يتساءل الناس عن حكم إخراج شنط رمضان وهل تعتبر من الزكاة أم أنها صدقة، وقد بينت دار الإفتاء الرأي الشرعي حول هذه المسألة الفقهية، وفي السطور التالية نتعرف على الإجابة.

هل شنط رمضان من الزكاة أم صدقة؟

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز إخراج "شنط رمضان" من أموال الزكاة، بشرط أن تحتوي على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقراء والمساكين، وأن يتم تسليمها لهم مباشرة لضمان تحقق شرط "التمليك".

وبينت دار الإفتاء، في فتوى منشورة عبر موقعها، أهمية إطعام الطعام والسعي في قضاء حاجة الفقراء، قائلة "وصف الله تعالى عباده الأبرار بإطعام الطعام، فقال تعالى: ﴿ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ على حُبِّه مِسكِينًا ويَتِيمًا وأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، وهذا يشمل رمضان وغيره، ولكنه في رمضان أعظم أجرًا وأكثر ثوابًا".

واستشهدت دار الإفتاء بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على إفطار الصائم وأخبر أن مَن فطّره فله مثل أجره مِن غير أن ينقص ذلك مِن أجر الصائم شيئًا؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قيمة زكاة الفطر 2026 في مصر

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1447 هجريًّا بـ (35 جنيهًا) كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدَّد قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي معتبر بـ (30 جنيهًا) لهذا العام.

قيمة زكاة الفطر 2026

‎وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

قيمة زكاة الفطر في مصر

‎وأوضح مفتي الجمهورية، أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

إخراج زكاة الفطر حبوب

‎وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

‎ وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

إخراج زكاة الفطر من أول رمضان

‎وأشار فضيلة المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.