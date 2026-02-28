مجلس الأمن يوافق على إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات

وافقت ‌‏لجنة العقوبات في مجلس الأمن على إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

وفي وقت سابق؛ أعلنت الحكومة البريطانية، أنها قدّمت مشروع قرار إلى البرلمان، يقضي بإزالة هيئة تحرير الشام (HTS) من قائمة المنظّمات الإرهابية المحظورة داخل المملكة المتحدة.

يُذكر أن هيئة تحرير الشام كانت مصنّفة ضمن المنظّمات المحظورة في بريطانيا منذ عام 2017، بكونها تمثل الفرع السابق لـ جبهة النصرة، وتابعة لـ القاعدة، ولهذا تمّ حظرها بمقتضى قانون الإرهاب لعام 2000.

وبحسب بيان صادر عن وزارتي الداخلية والخارجية البريطانية، فإن هذا القرار يأتي في سياق "التطوّرات الكبيرة التي شهدتها سوريا"، ومن ضمنها “الإطاحة بحكم بشار الأسد” و"تولي قوى المعارضة زمام الأمر"؛ ما يمهّد لفتح آفاق دبلوماسية جديدة.

ويشير البيان إلى أن رفع الحظر سيسمح بـ «تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مجالات عدة، من مكافحة الإرهاب والهجرة، إلى تدمير الأسلحة الكيميائية».

وذكرت الحكومة البريطانية أنها أجرت «تقييمًا دقيقًا وتشاورت مع الشركاء الأمنيين ودوائر حكومية متعددة» قبل اتخاذ هذا القرار.