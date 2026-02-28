قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

انتخابات نقابة المهندسين.. إعادة بين ربيع وحمودة على مقعد نقيب كفر الشيخ

محمد ربيع ومحمد حمودة
محمد ربيع ومحمد حمودة
محمود زيدان

أسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ، عن فوز قائمة «النقابة الجميع» بجميع المقاعد، عدا مقعد رئيس النقابة الفرعية الذي لم يتم حسمه وستجرى إعادة الانتخاب عليه يوم الجمعة المقبل.

انتخابات نقابة المهندسين

وتجرى جولة الإعادة بين المهندس محمد ربيع، والمهندس محمد حمودة وفقاً للجدول الزمني المعلن مسبقًا، يوم الجمعة المقبل، 6 مارس 2026.

انتخابات نقابة المهندسين..الفائزون بمقاعد العضوية 

وفاز بعضوية المجلس كل من: المهندس محمد الصافي«شعبة كهرباء»، والمهندس رائف بدوي «شعبة عمارة»، والمهندس حسام هميسة، والمهندس سامي هنداوي، والمهندس مدحت السنوسي والدكتور مهندس فتحي عبد العظيم، والمهندس ضياء أشرف عبد الونيس بمقاعد «شعبة مدني».

قائمة النقابة للجميع 
كفر الشيخ انتخابات نقابة المهندسين نقابة مهندسي كفر الشيخ مهندسو كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

