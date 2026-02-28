الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الأهلي سيطلب حكاما أجانب في مبارياته الثلاثة أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا



وقال كريم رمزي في تصريحات على راديو ميجا اف ام: الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته امام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا

واضاف: الأهلي استقر على طلب حكاما أجانب لبعض مبارياته في المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ينتظران موقف الأهلي والزمالك النهائي من خوض بعض المباريات في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز

وواصل: الأهلي والزمالك سيطلبان حكاما أجانب لبعض مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.