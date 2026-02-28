الفرح اتسرق.. مسلسل جديد للمخرج كريم رفعت بعد روح off

يعقد المخرج كريم رفعت مع السيناريست احمد عاشور جلسات عمل للوقوف على ترشيحات أبطال مسلسلهم الجديد الفرح اتسرق والذي تعاقدا عليه خلال الأيام الماضية ليتم تصوير بالتزامن مع تكملة تصوير مسلسل روح off ١٥ حلقة .



مسلسل الفرح اتسرق

مسلسل الفرح اتسرق مكون من 15 حلقة ويحكي عن فرقة موسيقية تحاول الظهور للناس بتصوير كليب لهم لكنهم يقعون في مشكلة كبيرة أثناء تصوير الكليب

يذكر ان الفرح اتسرق كان فيلم ولم يتم تصويره لظروف إنتاجية الأمر الذي جعل كريم رفعت مخرج العمل و عاشور تحويله لمسلسل والتعاقد عليه مع شركة إنتاج كبيرة ليبدأ التصوير بعد عيد الفطر المبارك مباشرة