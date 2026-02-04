قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء

مسلسل روح OFF
مسلسل روح OFF
محمد البدوي

قال بلال صبري منتج مسلسل روح OFF، إنّ مشاركة البلوجر "أم جاسر" في مسلسل "روح OFF"؛ جاءت بعد مراجعة دقيقة من النقابة، مؤكدًا أنها كوميدية محترمة، وظهورها في العمل يتم وفق معايير رسمية.

الموهبة والقدرة على تقديم الكوميديا 

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ عملها لا يعتمد على الإغراء أو أي محتوى مخالف، بل على الموهبة والقدرة على تقديم الكوميديا التي يقدرها الجمهور.

فيديوهات أم جاسر

وأشار إلى أنّ فيديوهات "أم جاسر" التسويقية، تم إعدادها مسبقًا؛ لضمان موافقة النقابة قبل أي عرض عام، مضيفًا أن الهدف من هذه الخطوات؛ هو الوصول إلى منصات العرض المختلفة بطريقة شرعية وآمنة.

وشدد على أن أي ظهور غير مُرخَّص لأي مُشارك؛ سيخضع لإجراءات نقابية صارمة.

التعاون مع النقابة 

ولفت إلى أن المسلسل يعمل على تقديم محتوى يُرضي جميع أطياف الجمهور، ويحقق انتشارًا جيدًا على المنصات الرقمية، مؤكّدًا أن التعاون مع النقابة ومع الجهات الرقابية؛ يضمن التوازن بين الإنتاج الفني، والالتزام بالقوانين.

أم جاسر مسلسل روح OFF فيديوهات أم جاسر الكوميديا

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك بمذاق شهي

النوبة القلبية

احترس.. أعراض غير متوقعة تكشف النوبة القلبية

الغدة الدرقية

اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

