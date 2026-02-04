منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء

قال بلال صبري منتج مسلسل روح OFF، إنّ مشاركة البلوجر "أم جاسر" في مسلسل "روح OFF"؛ جاءت بعد مراجعة دقيقة من النقابة، مؤكدًا أنها كوميدية محترمة، وظهورها في العمل يتم وفق معايير رسمية.

الموهبة والقدرة على تقديم الكوميديا

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ عملها لا يعتمد على الإغراء أو أي محتوى مخالف، بل على الموهبة والقدرة على تقديم الكوميديا التي يقدرها الجمهور.

فيديوهات أم جاسر

وأشار إلى أنّ فيديوهات "أم جاسر" التسويقية، تم إعدادها مسبقًا؛ لضمان موافقة النقابة قبل أي عرض عام، مضيفًا أن الهدف من هذه الخطوات؛ هو الوصول إلى منصات العرض المختلفة بطريقة شرعية وآمنة.

وشدد على أن أي ظهور غير مُرخَّص لأي مُشارك؛ سيخضع لإجراءات نقابية صارمة.

التعاون مع النقابة

ولفت إلى أن المسلسل يعمل على تقديم محتوى يُرضي جميع أطياف الجمهور، ويحقق انتشارًا جيدًا على المنصات الرقمية، مؤكّدًا أن التعاون مع النقابة ومع الجهات الرقابية؛ يضمن التوازن بين الإنتاج الفني، والالتزام بالقوانين.